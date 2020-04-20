證監會公布，交銀證券因犯有一連串監管違規事項，包括在處理第三方資金存款及維持和實施保證金貸款和追收保證金政策方面的缺失，遭證監會譴責並罰款1960萬元。

證監會指，交銀證券沒有設立充分及有效的監控措施以識別第三方存入客戶帳戶的款項，以至未能確保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的多項條文。

證監亦發現，有多筆分別在2009年、2011年及2015年以支票及銀行轉帳方式存入客戶帳戶的第三方存款，直至2016年才被識別出來。

證監會在檢視交銀證券於2012年12月至2016年11月期間的保證金貸款和追收保證金政策時，亦發現有廣泛不足之處，包括未有將清晰的保證金貸款和追收保證金政策記錄在案並嚴格執行，尤其是與發出保證金追收通知、強行變現及停止進一步貸款有關的政策。

同時，備存有關偏離保證金貸款政策的書面解釋的紀錄；確保客戶已知悉保證金追收通知；盡快向客戶收取任何到期應付的保證金數額；備存適當及詳盡的追收保證金紀錄；客觀地為保證金客戶訂定並執行信貸上限；及將申請及批准暫停變現和發出保證金追收通知的主要責任及職能予以劃分等。

其他報道

【疫情拖累】本港首季失業率升至4.2% 見逾9年高位

【問責匯控】張華峰去信證監至今無回應 不與「Ken Sir」聯盟合作

【港股收市】恒指埋單跌49點 匯控企穩40元 海底撈逆市揚4.4%

【分散風險】宏利：投資多元化 可在不同經濟周期保持回報穩健

【真的受傷】主權基金投資重創 中投蝕逾3000億最傷

【新冠肺炎】渣打向社聯捐千萬助劏房戶交租 周四起接受申請

【新冠肺炎】迪士尼10萬名員工本周起放無薪假