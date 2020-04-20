【自願接管】傳維珍澳洲航空準備進入破產程序
文章日期：2020年4月20日 16:43
路透社報道指，在疫情下陷入財困的維珍澳洲航空，正準備進入自願接管（voluntary administration）程序，不過維珍澳洲航空拒絕評論消息。在澳洲制度下，自願接管可以讓公司選擇透過資產出售、與債權人達成協議、註銷債務或公司清盤等方法償還債務。截至去年12月底，維珍澳洲航空債務總額為50億澳元（約246億港元）。
日前曾有消息傳出，內地三大中資航空，中國南方航空（1055）、東方航空（0670）及國航（0753）正討論是否收購維珍澳洲航空，以防止其「災難性」倒閉。不過，三間航空公司均未提出正式報價，而維珍澳洲航空仍然希望當地政府能夠給予14億澳元的援助，以便其能繼續營運。
據外媒披露，海航持有維珍澳洲20%股份，新加坡航空及阿提哈德航空則分別持有20%及21%股權，維珍集團僅持10%，而這些公司的財務狀況也因為新冠肺炎大流行而急劇惡化。
記者：葉子晴
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