匯控（0005）取消派息引香港小股東不滿，金融服務界議員張華峰今日表示，早前去信證監會要求向英國當局問責匯控，但暫未獲得回覆。張華峰表示，若要從法理上追究匯控取消派息，理據較為薄弱，因此希望可以從股東壓力入手，要求匯控就事件解釋何時得知監管機構決定，甚至取消決定。

另一路正尋求辦法作為股東施壓匯控的人馬為「Ken Sir」呂宇健成立的「匯豐小股東權益大聯盟」，該組織現正召集小股東，希望最終可達匯控5%股權，就事件召開特別股東大會。不過，張華峰明確表示與該組織非同路人，日後也不會參與「大聯盟」活動。

據了解，張華峰本人持有匯控股份，股權多少未知，但確實可算小股東之一。他表示，之所以不參與「大聯盟」活動，是因了解到召集人「Ken Sir」的背景，是有份教人按樓炒匯控收息，認為是投機活動，與自己維權的本意不同。張華峰表示，投機必然承受風險，但自己去信監管機構，是希望幫助買匯控作退休金的長者、等收息救急的家庭，二者本質不同。

張華峰表示，去信的重點是希望匯控解釋，究竟何時知道英國當局作出要求不派息，為何「除淨不派息」。匯控第二大股東為平保（2318），此外作為藍籌股出現大波動，對香港大量基金亦有影響，不過至今無大型機構就此發聲。張華峰表示，對其他機構「沈默是金」的態度感到不理解，他認為，要維護香港的聲譽，大機構起碼應該作出表態。

最近市場熱話還有對放寬股東增持每年「2%自由增購權」的倡議，對此張華峰表示同意，更指希望可以放寬至2.5%或3%股權，指大股東增持穩定價格對小股東是好事，又可以避免被逼斬倉情況發生。他表示，有關政策可改為增持3日後申報。他又表示，即使全面放寬，估計二三線股份也不會採用此規定，因為許多莊家已自身難保，最受惠仍是一線股份。

記者：馬迪帆

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