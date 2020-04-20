政府統計處公布今年首季失業及就業不足統計數字，失業率由2019年12月至2020年2月的3.7%上升至今年1月至3月的4.2%；同期的就業不足率由1.5%上升至2.1%，大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升，其中升幅較為顯著的行業包括建造業、教育業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

勞工及福利局局長羅致光表示，疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步急劇惡化；經季節性調整的失業率約4.2%，為超過九年來的高位；就業不足率升至2.1%，為接近十年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

總就業人數由2019年12月2020年2月的376.88萬人，下跌至2020年1月至3月的372.萬人，減少約4.88萬人。同期的總勞動人口亦由390.3萬人下跌至388.22萬人，減少約2.08萬人。

同期的失業人數（不經季節性調整）由13.41萬人上升至16.22萬人，增加約2.81萬人；就業不足人數亦由5.91萬人上升至8.28萬人，增加約2.3萬人。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率則急升至3.9%，為自2003年6月至8月受SARS沉重打擊後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。同時，隨着建造活動顯著放緩，建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至8.5%及7.1%。運輸業及教育業的失業及就業不足情況亦明顯惡化。大多數其他行業的勞工市場情況亦見不同程度的惡化。

羅致光表示，勞工市場在短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。為確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，政府會密切留意有關發展，包括各項紓緩措施的進展和成效。

其他報道

【真的受傷】主權基金投資重創 中投蝕逾3000億最傷

【新冠肺炎】渣打向社聯捐千萬助劏房戶交租 周四起接受申請

【新冠肺炎】迪士尼10萬名員工本周起放無薪假

【A股收市】滬深兩市三連升 上證以近全日高位收市

【系統異常】上交所：周末系統升級引致今早指數出現異常

【有片：選股王】中人壽料首季新業務價值有增長 近日加快向上

【衝上雲霄】阿里巴巴未來三年將在雲服務領域投資280億美元

【發債救市】財政部將再提前下達1萬億專項債

【營運數據】中海外宏洋首季經營溢利升兩成

【拖欠匯豐】興隆主席承認隱瞞8億美元的交易損失

【港股午市】恒指升34點 匯控領升穩守40元 中生製藥藍籌最強

【中國數據】首季預算收入跌14% 財政部重申提高財政赤字率

【A股午市】滬深兩市半日高收 上證收漲0.3%

【穩定經濟】發改委：首季經濟下跌非正常 將推出一批更有力政策

【股份異動】紐油大瀉 三星原油ETF最多跌8%見上市低