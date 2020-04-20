【港股收市】恒指埋單跌49點 匯控企穩40元 海底撈逆市揚4.4%
文章日期：2020年4月20日 16:19
港股早市表現強勢，惟午後指數反覆偏軟，最多跌過155點，低位見過24225點，埋單跌49點或0.21%，報24330點，成交金額898億元，較上日減少34.85%；國指升9點或0.09%，報9824點。
友邦（1299）先升後跌，收市跌0.62%，報72.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低大市15點。匯控（0005）逆市走高，全日升1.39%，穩守40元大關，收報40.05元。渣打（2888）早市一度做好，惟午後回吐，收報39.15元，跌0.26%。
騰訊（0700）午後倒跌，挫0.24%，收報408.6元；阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣布，未來3年投放280億美元在數據中心等雲基礎設施領域之上，阿里收報205.8元，跌0.87%。
藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，埋單升2.95%，收報11.88元；新地（0016）表現最曳，跌2.94%，收報105.7元。
國際油價受挫，石油股未受太大影響。中海油（0883）升1.55%，收報8.52元；中石油（0857）升0.72%，收報2.78元；中石化（0386）升0.52%，收報3.89元。
內險股逆市揚，平保（2318）升0.38%，收報78.9元；中人壽（2628）升1.49%，收報16.32元。
內地多地通過支付寶發放消費券，市場憧憬經濟活動逐步恢復正常，內地火鍋股逆市向好，海底撈（6862）收報33.4元，升4.38%；九毛九（9922）收報9.4元，升3.3%。
英國《每日郵報》報道，南方航空（1055）、東方航空（0670）及國航（0753）正討論是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以防止其「災難性」倒閉。國航收報5.39元，升2.08%；南航收報3.6元，升2.86%；東航收報3.02元，升2.37%。
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