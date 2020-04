next

路透社報道,新冠肺炎造成環球股匯及資產重創,使全球幾間最大的主權財富基金投資損手約670億美元(約5226億港元),其中又以中投公司虧損最多,達到400億美元(約3120億港元)。

據西班牙IE大學變革治理中心(IE Center for the Governance of Change)主權財富研究主管Javier Capape的計算,中投公司的虧損,主要來自旗下一間子公司持有包括4大銀行的中國金融機構股票。

另據Refinitiv數據,卡塔爾投資局在2008年購買了瑞信的股份,現在持股5.21%,挪威的主權財富基金則持股4.98%;卡塔爾投資局還持有巴克萊5.87%股份。而新加坡主權基金淡馬錫目前持有渣打銀行(STAN.L)16%股份。這三間銀行的股價今年累計下跌39%至49%。

石油價格暴跌也令投資於石油相關的財富基金遭受重創。沙特公共投資基金(PIF)持有4間歐洲石油公司的股權,分別是皇家荷蘭/殼牌石油集團、法國的道達爾、挪威的Equinor和意大利的埃尼,另外沙特公共投資基金亦持有郵輪運營商嘉年華郵輪8.2%的股份。

Javier Capape又指出,目前全球經濟大面積封鎖期間,能產生回報的投資似乎是倉儲及物流領域,目前全球,尤其是歐洲許多倉庫都歸主權財富基金所有,而疫情也突顯電子商務領域的重要性,許多從事食品或其他運輸服務的初創公司都被主權基金控股,例如Uber或滴滴出行。

