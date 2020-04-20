【真的受傷】主權基金投資重創 中投蝕逾3000億最傷
文章日期：2020年4月20日 15:50
路透社報道，新冠肺炎造成環球股匯及資產重創，使全球幾間最大的主權財富基金投資損手約670億美元（約5226億港元），其中又以中投公司虧損最多，達到400億美元（約3120億港元）。
據西班牙IE大學變革治理中心（IE Center for the Governance of Change）主權財富研究主管Javier Capape的計算，中投公司的虧損，主要來自旗下一間子公司持有包括4大銀行的中國金融機構股票。
另據Refinitiv數據，卡塔爾投資局在2008年購買了瑞信的股份，現在持股5.21%，挪威的主權財富基金則持股4.98%；卡塔爾投資局還持有巴克萊5.87%股份。而新加坡主權基金淡馬錫目前持有渣打銀行（STAN.L）16%股份。這三間銀行的股價今年累計下跌39%至49%。
石油價格暴跌也令投資於石油相關的財富基金遭受重創。沙特公共投資基金（PIF）持有4間歐洲石油公司的股權，分別是皇家荷蘭/殼牌石油集團、法國的道達爾、挪威的Equinor和意大利的埃尼，另外沙特公共投資基金亦持有郵輪運營商嘉年華郵輪8.2%的股份。
Javier Capape又指出，目前全球經濟大面積封鎖期間，能產生回報的投資似乎是倉儲及物流領域，目前全球，尤其是歐洲許多倉庫都歸主權財富基金所有，而疫情也突顯電子商務領域的重要性，許多從事食品或其他運輸服務的初創公司都被主權基金控股，例如Uber或滴滴出行。
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