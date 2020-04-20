保監局2月和3月兩次放寬保險公司可在以非會面形式銷售保險，保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，未來會有第三階段放寬，會密切與保監局聯絡，希望有更多產品可經非會面銷售。保誠上月推出健康應用程式Pulse，同時提供免費新冠肺炎保障，吳詩雅表示，目前已有索償個案但宗數不多，暫時未會再加推該免費保障，而Pulse應用程式首24小時下載量有20萬次。

生產力促進局去年底至今年初進行智慧健康行動指數調查，反映香港市民在健康管理的科技應用及生活習慣，指數為49.8，意味本地市民利用科技管理健康的概念正在發展當中，部分亦已實行健康生活模式，惟在實質應用和個人習慣方面仍有加強空間。

另外調查顯示，受訪市民在運動習慣方面則相較遜色，只錄得 46.3，處於「基本」級別，而「身體檢查」一項僅錄得27.7，屬「不足」級別，反映他們對定期身體檢查和監測雖有高認知度，但未能做到言出必行。

調查顯示，29%曾使用智能穿戴裝置，亦有四成表示日後或會使用相關設備，尚未應用智能穿戴裝置的首三位主因，包括數據準確性（63%）、價格 （57%）和涉及私隱問題（48%）。 首席數碼總監黎少斌認為，有手機軟件可幫助記錄運動量，有助無形中監督市民養成健康習慣，不同設備管理方可針對不同年齡層，推出不同市場推廣方案。

記者：歐陽偉昉

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