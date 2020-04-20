美股上周做好，加上內地下調LPR利率，符合市場預期，港股今早高開高收。恒指今早高開123點，已見半日高位，早段一度跌逾150點，惟之後回勇，收市升39點或0.16%，報24419點，成交金額494億元；國指升50點或0.52%，報9865點。

新加坡最大石油貿易商之一的興隆集團陷財困，被指是最大債主的匯控（0005），今早股價未因此受壓，半日升1.52%，收報40.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市29點。同樣捲入事件的渣打（2888），股價同樣向上，收報39.8元，升1.4%。

藍籌中以中生製藥（1177）表現最優，中午升3.99%，收報12元；新地表現最弱，跌2.66%，收報106元。

其餘重磅股方面，騰訊（0700）升0.05%，收報409.8元；友邦（1299）升0.07%，收報72.65元。

國際油價下跌，三桶油先跌後回。中海油（0883）升1.43%，收報8.51元；中石油（0857）升1.09%，收報2.79元；中石化（0386）升2.33%，收報3.96元。受油價下跌拖累，三星原油期貨（3175）一度大跌逾8%，收市報3.9元，跌6.7%。

物管股受捧，保利物業（6049）創上市新高，最高見78.45元，收報77.95元，升3.8%；同類股份亦見強勢，中海物業（2669）收報8.55元，升2.89%；時代鄰里（9928）收報5.98元，升2.05%；雅生活服務（3319）收報39.7元，升1.02%；碧桂園服務（6098）收報34.1元，升1.34%；中海物業（2669）收報8.55元，升2.89%。

信達生物（1801）公布，美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准其膽管癌藥上市申請。該股收報34.45元，升3.3%。

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