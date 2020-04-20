財政部表示，首季全國一般公共預算收入45984億元人民幣(下同)，按年下降14.3%，全國一般公共預算支出55284億元，按年降5.7%。財政部稱，隨著疫情緩和，財政收入的下滑幅度有望收窄，同時亦重申將研究適當提高財政赤字率。

數據方面，全國一般公共預算收入當中，中央一般公共預算收入按年降16.5%，地方一般公共預算本級收入按年降12.3%，稅收收入方面，按年跌16.4%，其中增值稅收入按年降23.6%，消費稅降16.4%。

全國一般公共預算支出55284億元，按年降5.7%，其中，中央一般公共預算本級支出按年成長3.7%，地方一般公共預算支出按年降7%。

全國政府性基金預算收入按年下降12%，其中地方政府性基金預算本級收入按年下降10.7%，國有土地使用權出讓收入按年下降7.9%。

本月3日，財政部己指出，要適當提高財政赤字率、發行特別國債，以鞏固市場信心。而特別國債只曾在1998年、2007年發行過兩次，金額分別為2,700億元人民幣與2千億美元，有分析認為，今次特別國債的發行規模過小，可能會影響政策效果，估計規模應在萬億元以上。

而近月市場屢屢傳出中國將提高赤字率救市，路透早前引述消息指，全國預算赤字與國內生產總值(GDP)比，可能推高至3.5%，高於去年的2.8%，意味將升至創紀錄水平。

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