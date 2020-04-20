不少市民趕在上月稅務年度完結前購買扣稅保險產品，銷售高峰期過後，安盛和恒生保險在上周更新現有產品，增加保障項目，但保證內部回報率比舊產品下降。（資料圖片）

不少市民趕在上月稅務年度完結前購買扣稅保險產品，保監局表示，3月份可扣稅延期年金（QDAP）銷售破單月紀錄，佔全年保單銷售17%。銷售高峰期過後，安盛和恒生保險在上周更新現有產品，增加保障項目，但保證內部回報率（IRR）比舊產品有所下降。有業內人士指出，環球央行上月為應付新冠肺炎大流行，紛紛減息甚至降至零息，若低息環境長期持續，其他長年期的保單或需下調保證回報。

以45歲非吸煙男性投保為例，恒生保險上周推出新年金產品，與比在去年4月推出的舊產品IRR比較，降幅最大的是完成5年供款後立即開始提取的20年年金，保證IRR降0.38個百分點至0.6厘。安盛上周推出的QDAP，5年供款期、累積期10至20年，10年年金期內部回部率由1.6至2.5厘，降至1.3至1.6厘，降幅逼近1個百分點，但仍為市場上較高保證回報產品。

安盛新產品IRR降 市場內仍較高

翻查紀錄，中銀人壽的終身年金在去年12月時的保證IRR，亦比4月剛推出時下調，以10年繳付期，受保人90歲時計算，保證IRR由2.11至2.24厘，下調至1.87至2.01厘，受保人的每月保證入息要維持在1000元，每年需多繳1200元保費，至25,887元。

比較其他在去年4月推出的保單，保證IRR未有變化，以供款期5年，年金期10年計算，匯豐保險的「聚富」累積期10年保單，保證IRR維持在0.25至0.43厘，友邦（1299）累積期20至25年保單，保證IRR維持1.13至1.72厘。有業內人士稱，目前投資環境對長期保險業者相當具挑戰性，幾乎沒可能在不以保險金投資帶有風險產品同時，又能保持以往產品回報。

減息周期 短期儲蓄險回報跌穿3厘

保險比較網站10Life創辦人倫沛然指出，年金保障期長達數十年，有較長的投資期，能保持較穩定的回報率，雖然較少因單一投資波動而變更，不過若利率長期低企，其他年金也有下調保證IRR的風險，對約有3厘保證IRR的保單壓力更大。聯儲局在去年8月重啟減息周期，利率變動已在3至5年期的短期儲蓄保險有所反映，去年5月有不少產品內部回報率逾3厘，但現在有3厘已相當不錯。

明報記者 歐陽偉昉

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