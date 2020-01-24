首季強積金為歷來最大跌幅，以港股基金以言，若持有重磅匯控（0005）肯定「重傷」。匯控向來是強積金投資焦點，除非放在純債券或貨幣市場基金，否則難免受其影響。本報統計發現，現時市面上至少有128隻強積金基金，十大持股匯控都榜上有名。以全市場共417隻強積金基金計算，最少三成基金都持有匯控，而且涉及的基金類型涵蓋甚廣。

匯控今年股價累跌35% 藍籌股排尾三

上月宣布取消派息的匯控，今年以來股價累跌35%，藍籌股中表現排尾三，由於其權重高，因此是拖低恒指的一大元凶。雖然近年不少主動基金已減磅匯控，持股量不再像以前的9%至10%之多，但十大持股仍然見到匯控的身影。

本報翻查目前28個強積金計劃的最新基金便覽，除了其中一個只有截至去年第三季數據，其他都是截至去年底或今年1至2月。當中，有128隻基金的十大持股都有匯控，其中以宏利的環球精選（強積金）計劃最多，總共有13隻基金持有匯控，除了港股基金外，均衡類型的「進取基金」、「增長基金」、「退休基金」以及旗艦的「中華威力基金」十大持股都有匯控。但該計劃的基金數目本身較多，按比例計約三成基金重倉匯控。其他積金商亦類近，不同的基金類型都持有匯控，例如匯豐的智選計劃中，除港股基金外，「均衡基金」、「進取基金」甚至「歐洲股票基金」都持有匯控。

由於覆蓋面廣，即使打工仔把強積金資產配置在理應較均衡的基金類別，亦難免受匯控所影響，基金所謂「多元化」策略成疑。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，匯控停息對強積金表現有一定影響，尤其追蹤恒指的被動基金會較受影響，預計年初至今港股基金跌幅，約有3個百分點是因匯控下跌造成。

業界：能受高風險投資者 可選混合資產基金

陳銳隆建議，打工仔可考慮轉投主動式港股基金，現時已有基金經理調低匯控投資比例至5%至6%，部分更減至3%至4%，佔比較被動基金低；其次可投資歐美股基金，因投資匯控比重普遍較小，尤其可留意具防守性的康健醫療股。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，目前大部分港股基金都難以避開匯控，建議能承受高風險投資者，可選擇混合資產基金，以分散投資風險。