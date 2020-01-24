美股上周做好，港股今早小幅高開。港股今早高開123點或0.51%，報24503點，成交金額19億元；國指今早近平開，報9815點。

國際金融股做好，友邦（1299）領漲，開市升2.34%，報74.3元，貢獻大市59點，亦是升幅最大的藍籌；其次為匯控（0005）升1.77%，報40.2元，拖高大市34點。藍籌中萬洲（0288）表現最差，開市跌1.59%，報7.43元。

國際油價急跌，三桶油向下，中石化（0386）跌0.78%，報3.84元；中石油（0857）跌1.09%，報2.73元；中海油（0883）跌1.07%，報8.3元。

英國《每日郵報》報道，南方航空（1055）、東方航空（0670）及國航（0753）正討論是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以防止其「災難性」倒閉。南航開報3.56元，升1.7%；東航（0670）開報3.02元，升2.4%；國航（0753）開報5.4元，升2.3%。

中國鐵塔（0788）公布今年首季運營數據，期內收入約196.90億元人民幣，按年增長4.2%，開報1.73元，無升跌。

味千（中國）（0538）截至三月底的首季同店銷售按年跌56.4%，該股今早平開，報1.75元。

李寧（2331）公布，首季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得10%至20%高段下降，開市報24.1元，跌0.62%。