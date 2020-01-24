美股上周五向上，今早美期反覆，外電指美國總統特朗普表示，正接近就額外刺激措施達成協議，美期目前反覆回升，升幅不足0.1%。亞洲股市向下，日股跌1.1%，韓股跌0.04%，澳股跌0.1%。疫情方面，多國新增數字減少，西班牙增加410宗，為近一個月來最少

上周五港股ADR跌18點或0.08%，報24362點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.93%，折合報405.77元；匯控（0005）升1.88%，折合報40.24元；建行（0939）跌0.58%，折合報6.08元。

今日焦點股份可留意：

紐約期油今早再跌逾10%，失守16.4美元一桶水平，跌至2001年11月以來最低水平。留意油股。上周五，市場憂慮很快無處存放石油，讓OPEC+歷史性的減產協議無濟於事。

東方航空（0670）預計第一季度將出現重大虧損，另外，3月份旅客周轉量同比下降79.11%，3月客座率降至55.78%。

英國《每日郵報》報道，中國南方航空（1055）、東方航空及國航（0753）正討論是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以防止其「災難性」倒閉。不過，報道引述消息人士指，3大中資航空公司均未提出正式報價，而維珍澳洲方面仍然希望當地政府能夠給予14億澳元的援助，以便繼續營運。

亞洲速運（8620）今日上市，早前暗盤較招股價0.5元升三成。

中國鐵塔（0788）公布今年首季運營數據，期內收入約196.90億元人民幣，按年增長4.2%；EBITDA約145.32億元人民幣，按年增長6.9%；利潤約14.52億元，按年增長13.1%。中國鐵塔表示，已全面復工復產。

當代置業（1107）公布，去年純利為7.3億元人民幣，按年升39.23%。

味千（中國）（0538）截至三月底的首季同店銷售按年跌56.4%，快速休閒餐廳業務銷售按年跌54.1%。

李寧（2331）公布，首季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得10%至20%高段下降。包括零售及批發等線下渠道錄得20%至30%低段下降；電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段增長。