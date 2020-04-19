財政司司長陳茂波今日以〈齊心合力挺過去〉為題發表網誌，預計明日公布的最新失業率或就業不足率的數據均加速惡化，第二輪防疫抗疫基金未必能做到最周全，但可一定程度緩解失業率上升的速度及幅度。

他指出，立法會昨日通過的第二輪防疫抗疫基金當中，涉及保就業的開支逾900億元，包括規模800億元的「保就業計劃」，料合共可惠及逾200萬人。新冠肺炎疫情在港新增確診個案增幅有所放緩，只要堅持繼續做好防疫工作，保持這個良好趨勢，市民有望逐步回復出行，有機會改善香港消費及餐飲等行業生意，要保住員工飯碗，才能最大程度把握將會出現的復蘇。

陳茂波表示，進一步改善的中小企融資擔保計劃，相信可為受影響的企業在資金周轉方面提供支援。財政預算案提出的百分百擔保特惠低息貸款計劃，明天起接受申請，通過第二輪防疫抗疫基金，相關承擔額將由200億元加碼到500億元，希望可滿足更多企業的需要。現時已有10間銀行準備就緒，另外多間活躍於中小企貸款的銀行亦表示有興趣加入。按證公司亦承諾，企業向銀行交妥文件後，一般只需10至14個工作天便可批出申請。

他續指，百分百擔保計劃適用於各行各業，合資格企業需在2019年底前最少已營運三個月，並自今年2月起，任何一個月的營業額較去年任何一個季的平均每月營業額跌最少三成。貸款年利率為最優惠利率減2.5%，即實際利息為2.75%，擔保費全免，每宗申請的最高貸款額為有關企業的六個月僱員薪金及租金的總和，或400萬港元，以較低者為準。企業可選擇首12個月還息不還本，減輕即時還款壓力。

另外，現有中小企融資擔保計劃中，八成及九成擔保貸款的上限分別增加至1800萬元及800萬元，並提供最多3厘的利息補貼，其實際貸款利息與百分百擔保貸款息率水平相若。

陳茂波指出，以上一系列的措施反映政府推動「撐企業、保就業」時，其中一個重要方向是盡可能槓桿市場的力量和資源，惠及各行各業，發揮最大效用。