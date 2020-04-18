疫情下不乏企業裁員自保，全球最大零售商沃爾瑪卻疫市擴人手，計劃再增聘5萬名僱員，以應付新冠肺炎流行期間，生活必需品銷售上升而導致人手短缺的問題。

沃爾瑪於昨日（17日）表示，已經完成原定增聘15萬名僱員的目標，提前六星期達標，而據外電路透社指，沃爾瑪與70多間因疫情而要求職員休假的公司合作，聘用的15萬名新員工大多數來自餐飲業。沃爾瑪又表示，為了滿足消費者購物的需求，還要再增聘5萬人，令新增僱員總數達到20萬人。

沃爾瑪表示，這些新職員有85%都是臨時工或兼職，另外，不僅僅是沃爾瑪，零售企業克羅格（Kroger）、目標百貨（Target）、電商亞馬遜也都招募了數千名員工，因民眾對食品、洗手液、衛生紙和其他家用物品的需求暴漲。

另據外電彭博社報道，美國百貨公司Macy's正尋求發行物業抵押債券，有關債券的抵押品為Macy's旗下主要物業資產，但不包括位於曼哈頓Herald Square旗艦店與若干物業，而發行年期和孳息率仍未有最終定案。Macy's發言人指，新冠肺炎疫情為公司帶來不利影響，並持續影響公司業務，雖然網上銷售一直進行，但損失主要來自門店收入，故需尋求不同方式強化資本結構。