去年Apple伙拍高盛推出鈦金信用卡Apple Card，科技媒體《TechCrunch》指，Google正開發扣帳卡（Debit Card）Google Card，用戶可透過Google Card使用實體或虛擬卡、手機或網上消費，同時Google Card可連接到具有新功能的Google應用程序，讓用戶翻查購買紀錄、檢查餘額或鎖定帳戶，報道提到，Google 將與花旗銀行和美國Stanford Federal Credit Union在內的不同銀行合作推出上述扣帳卡。

《TechCrunch》指，Google最近正在開發一種支付卡，成為其Google Pay基礎部分，以抗衡Apple Pay和Apple Card。目前Google Pay僅通過接入傳統信用卡進行線上支付或點對點支付，Google Card可擴展Google Pay應用範圍及其作為金融科技巨頭的潛力。

值得留意是，Google以往曾推出類似產品，2013年公司在Google Wallets（Google Pay前身）中推出虛擬扣帳卡，但最終在2016年終止服務，估計今次推出新借記卡更多是屬於品牌工作。

記者：李哲毅