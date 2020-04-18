美國總統特朗普日前宣布三階段重啟經濟，加上治療新冠病毒的潛在藥物臨床測試見效，美股三大指數同步上揚，道指升704點或2.99%，收報24242點；標指升75點或2.68%，收報2874點；納指升117點或1.38%，收報8650點。一周累計，道指、標指及納指分別漲2.21、3.04%及6.09%。

美國生物科技公司吉利德科學（Gilead Sciences）生產的藥物瑞德西韋（Remdesivir）被指在美國試藥階段取得正面療效，股價大漲9.73%，收報83.99美元。

道指成份股方面，美國有望重啟經濟，刺激波音股價報復式反彈14.72%，報154美元，貢獻道指最多135點。油企埃克森美孚及雪佛龍分別升10.4%及8.98%。美國建材零售商家得寶（Home Depot）升4.79%，貢獻65點，是升市最二大功臣。昨日高盛唱淡蘋果，蘋果跌1.36%，收報282.8美元。

港指夜期報24276點，低水104點，ADR港股比例指數跌0.08%，報24361點。騰訊（0700）ADR折合報405元，較港收市跌0.94%。內銀ADR受壓，中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）ADR折合報2.95元、5.11元及6.08元，較港收市跌0.85%、0.63%及0.58%。而匯控（0005）ADR折合報40.24元，較港收市漲1.88%。