中證監本月起取消證券公司外資持股比例，瑞信（Credit Suisse）成首家受惠外資投行。瑞信今晚公布，已獲中證監批准，成為瑞信方正證券（Credit Suisse Founder Securities Limited，簡稱CSFS）大股東，持股由原先的33.3%升至51%。瑞信表示，未來將會與方正證券密切合作，進行注入資本並完成後續步驟。

瑞信集團首席執行官Thomas Gottstein表示，中證監的批准標誌著該行在其「中國策略」上的重要一步，該行的長期目標之一便是幫助中國開放其金融市場。瑞信亞太區首席執行官Helman Sitohang則表示，瑞信將長期投入於中國業務，新券商可幫助其增強管理在岸資產的能力。

瑞信方正於2008年成立，此前大股東一直為在上交所掛牌的方正證券。瑞信方正主要在內地提供A股上市保薦及包銷服務，過往亦曾獲得大型包銷交易，如交行配股、農行非公開發行等，但均已是2015年以前的交易，近期無甚動作。該行在新股保薦方面亦未有大型交易，項目集資規模僅在10億元人民幣左右。該行亦提供債券及金融諮詢服務等，在深圳有機構分支。

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