在新冠肺炎疫情下，中國季度GDP首次出現負增長，國家主席習近平今日主持中央政治局會議，分析經濟形勢和工作。會議指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。其中，積極財政政策要更加積極有為，包括提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，發揮穩定經濟作用。

穩健貨幣政策則要更加靈活適度，運用降準降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟，特別是中小企上。

會議並強調要積極擴大內需，釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。另外要求積極擴大有效投資，包括加強傳統基建和新基建投資，擴大戰略性新興產業投資等。

支援中小企方面，提出要調動民間投資積極性，支持企業出口轉內銷。加快推進減稅降費，降低融資成本和房屋租金等政策，提高中小企生存和發展能力。要保持產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力，促進產業鏈協同復工復產。

就業方面，會議強調復工復產中優先使用貧困地區勞動力，確保如期全面完成脫貧任務。要抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重。

另外，會議重申，在樓市調控方面，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。