據彭博報道，法國奢侈品品牌LVMH及L'oreal表示相信很快會自新冠疫情帶來的首季銷售低谷中復蘇，內地的銷售收入已見反彈。

在兩大奢侈品牌表示重見生機後，股價今日皆上升，當中LVMH更升5.9%，L'oreal亦升達5%。

報導引述消息指，LV內地的分店在過去三周銷售按年升近50%。L'oreal首席執行官Jean-Paul Agon在周四曾指，內地的銷售於3月愈來愈好，並錄得5至10%的盈利。Jean-Paul Agon又指出，在內地見到美妝相關產品的消費復蘇得非常快。

由於疫情影響，全球奢侈品牌大規模停業，目前歐美仍然關店，但疫情源頭內地分店則已重開。

LVMH上季銷售按年跌17%，與早前給予市場指引跌10至20%相符，L'oreal則指銷售在同期跌4.8%。

至於5、6月情況，據LVMH指出，第二季仍將非常受到疫情影響，儘管已進行網上銷售彌補門店關閉的影響，並希望5、6月能見復蘇，又會準備重開一些工廠。集團又計劃減少去年派息三成，人頭馬君度(Remy Cointreau)則指，將會減少全年派息至六成水平。

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