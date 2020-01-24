【奢侈品反彈】LVMH：過去三周中國銷售升近50%
文章日期：2020年4月17日 17:51
據彭博報道，法國奢侈品品牌LVMH及L'oreal表示相信很快會自新冠疫情帶來的首季銷售低谷中復蘇，內地的銷售收入已見反彈。
在兩大奢侈品牌表示重見生機後，股價今日皆上升，當中LVMH更升5.9%，L'oreal亦升達5%。
報導引述消息指，LV內地的分店在過去三周銷售按年升近50%。L'oreal首席執行官Jean-Paul Agon在周四曾指，內地的銷售於3月愈來愈好，並錄得5至10%的盈利。Jean-Paul Agon又指出，在內地見到美妝相關產品的消費復蘇得非常快。
由於疫情影響，全球奢侈品牌大規模停業，目前歐美仍然關店，但疫情源頭內地分店則已重開。
LVMH上季銷售按年跌17%，與早前給予市場指引跌10至20%相符，L'oreal則指銷售在同期跌4.8%。
至於5、6月情況，據LVMH指出，第二季仍將非常受到疫情影響，儘管已進行網上銷售彌補門店關閉的影響，並希望5、6月能見復蘇，又會準備重開一些工廠。集團又計劃減少去年派息三成，人頭馬君度(Remy Cointreau)則指，將會減少全年派息至六成水平。
其他報道
【專注主業】中興冀內地5G設備市佔率達35% 消費者業務仍處恢復期
【疫境支援】金管局伙業界推「預先批核還息不還本」料覆蓋八成客
【中國經濟拆局 】中國第二季經濟GDP勝第一季 回復正常尚未知
【疫情影響】駿隆：3月強積金回報跌7.3% 年初至今人均蝕2.6萬元