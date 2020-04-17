中興通訊（0763）今日舉行網上路演，副總裁崔麗表示，公司早前成功中標中國移動（0941）等5G項目，期望未來在內地5G電訊設備的市佔率提升至35%，執行副總裁謝峻石提到，集團已累積多項先進技術，希望逐漸轉化為領先市場的優勢，中興現時為全球第四大電信設備供應商，市佔率約10%，未來冀再提升2至3個百分點，刺激邊際利潤，帶動集團財務表現。

謝峻石稱，集團提升合同客戶質素，減少壞賬率，配合數碼化轉型，提高產品的成本競爭力及人均產出效率。謝峻石透露，今後集團會更專注主營業務，「不盈利的業務要拆除或者收縮」。去年中興通訊消費者業務營收為149.97億元人民幣，按年大跌21.93%，謝峻石解釋，2018年美國商務部事件打擊消費者業務，去年以至今年仍處於恢復期，但強調消費者產品是通訊設備端對端方案重要一環，會繼續投資研發相關產品，支撐增長。

上月有外電指，美國司法部向中興展開調查，原因是中興涉及賄賂外國官員，公司秘書丁建中表示，公司早前已發澄清公告，強調會按中港交易所指引，披露監管訊息。今月初大股東中興新通訊減持4,891萬股中興A股，董事長李自學指，對方持股仍達23.85%，強調地位不變，而公司股權架構穩定。

記者：李哲毅

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