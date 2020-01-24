恒指午後升幅收窄，今早高開451點，即使內地首季GDP表現遜預期，亦未有刷新半日低位，並曾升最多660點成為全日最高位。不過，即使美股期貨仍保持升幅，亞股升幅擴大，大市午後仍要升幅收窄，最低只升302點，報24308點。

港股收市升373點或1.56%，報24380點，續企於10天線(23975.65點)之上，成交金額1379億元，較上日增加30.3%，是今年3月25日1511.62億元成交後最多；國指升142點或1.47%，報9815點。

今早開市藍籌全升，午市1隻下跌，尾市下跌藍籌增加至4隻，旺旺（0151）跌2.26%，收報5.63元，是跌幅最大的藍籌，而匯控（0005）跌0.5%，收報39.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。另外兩隻下跌股為中石化（0386）跌0.26%，收報3.87元；及石藥集團（1093）收報16.4元，跌0.24%。

九龍倉置業（1997）升6.1%，收報31.3元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升4.54%，收報72.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻109點。

金沙中國（1928）中午公布不派末期息，讓預期會派1元股息的股東失望，午後升幅收窄，收市升4.77%，收報31.85元。

其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報14.42元，升8.26%；美高梅中國（2282）收報9.45元，升5.47%；澳博控股（0880）收報7.9元，升3.81%；永利澳門（1128）收報13.72元，升7.19%；銀河娛樂（0027）收報49.95元，升2.46%。

紐約期油見逾18年低，航空股向上，國航（0753）收報5.28元，升4.97%；南航（1055）收報3.5元，升7.36%；東航（0670）收報2.95元，升5.73%；裁近300人的國泰（0293）收報9.36元，升3.88%。油股則個別發展，中海油（0883）升0.36%，收報8.39元；中石油（0857）升0.36%，收報2.76元；中石化跌0.26%。

佐丹奴（0709）首季銷售額按年跌35%至8.49億元，同店銷售則下跌30.2%，跌幅較去年同期擴大19.5個百分點。股價以近全日高位收，收報1.54元，升3.3%。

獲股東增持的長實集團（1113）升1.38%，收報47.8元；長和（0001）升2.11%，收報58.1元。

神州租車（0699）公佈，私募基金華平投資以11.3億元購陸正耀持股 成神州租車大股東。今早曾升最多38%至2.82元，高見2.82元，尾市升幅收窄至20.1%，收報2.44元。

中國燃氣（0384）股東南韓SK集團旗下的SK E&S 減持離場，中燃曾挫最多8.2%，低見22.3元，尾市跌幅收窄至4.32%，報23.25元。今早開市有多手21.6元的配股上板，配股范圍為21.15元至22元。

美東汽車（1268）公布，控股股東配股，配售價12.82元，較上日收市價14.24元折讓約9.97%。美東曾挫14.1%，低見12.22元，收報12.68元，跌10.9%。

六福珠寶（0590）公布，截至今年3月底止第四季香港及澳門同店銷售大跌60%。收報16.38元，升7.9%。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升1.7%或409點，表現最佳的是申洲，累升13.07%，其次為金沙、銀娛，分別升11.95%及10.63%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌7.11%，其次為中石化、中海油，分別跌5.8%及3.2%。

國指過去5個交易日累升1.37%或133點，表現最佳的是安踏（2020），累升18.4%，其次為申洲及比亞迪（1211），分別升13.07%及9.88%。而表現最差的是中燃，累跌6.06%，其次為中石化、龍湖（0960），分別跌5.8%及4.64%。

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