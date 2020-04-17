金管局今聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，推出「預先批核還息不還本」安排予合資格企業客戶，計劃涵蓋年度營業額在8億港元或以下，及現時沒有逾期還款或逾期不多於30日的企業客戶，估計可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶；當局已發信要求所有銀行參與計劃，並已得到協調機制內的11家主要銀行支持。

金管局稱，合資格客戶於今年5月1日至10月31日期間的所有貸款本金還款將獲自動延期，當中一般貸款（包括循環貸款）的本金還款延期6個月；貿易融資貸款則因應其短期性質，本金還款延期3個月。計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款

金管局指，銀行將盡早通知合資格客戶，客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節。惟鑑於疫情嚴峻，當局指銀行業認為應爭取盡早推出計劃，以減輕企業面對的現金流壓力，但全新計劃要在短時間內推出，已提醒銀行應調配足夠人手確保計劃運作暢順，並設立專線方便客戶查詢。

「銀行業中小企貸款協調機制」於去年10月成立，以金管局為召集人，參與代表有11家活躍於中小企貸款的銀行，包括香港銀行公會及香港按證保險有限公司。協調機制至今推出四輪支援企業及個人客戶的措施，包括企業及住宅按揭「還息不還本」安排、延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額。

金管局指，截至今年3月底，主要中小企貸款銀行合共批出接近9,000宗申請，涉及金額超過570億元。個人客戶方面，銀行亦已批出2,800宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過80億港元。

記者：溫藹紅

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