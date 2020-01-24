在新冠肺炎衝擊下，中國首季GDP按年跌6.8%，是有紀錄以來首度負增長，但從多項數據的3月表現與首兩個月比較，無論外貿、內需及生產層面上，都見到經濟活動於3月份是在衝擊中逐步地恢復。而隨著內地城市進一步解封，各行業復工復業情況逐步好轉，誠如統計局發言人毛盛勇於記者會所言，第二季經濟比第一季好是無容置疑。

但第二季比第一季好轉不代表第二季GDP可以回復至去年季度平均6%增長的水平，甚至能否恢復正增長也存在不確定性。一方面，雖然市民生活趨正常，但興業銀行首席經濟學家魯政委指出，涉及到群體聚集的活動仍未完全恢復正常，內需還需要一定的刺激去托底，尤其是穩就業，讓大家有工作有工資才想花錢及敢花錢，避免信心不足而壓抑消費意欲。

此外，3月中下旬之後的海外疫情擴散對外需和國際運輸帶來大幅下滑，無論是海關總署或統計局也指出，訂單不足會是企業下一階段要面對的困難，原材料及消費品的進出口供應也會因物流停頓而受影響，不過魯政委認為，國外對復工的態度也著急，料第二季下半段開始全球復工情況會開始，到第三季末可能基本恢復正常。

內外需能否盡快全面復蘇是左右中國第二季甚至全年經濟的重點所在，中原銀行首席經濟學家王軍預計，有6大衝擊會對中國經濟帶來不確定性，需要提防注意。一是中小企及出口企業破產倒閉和對就業帶來的衝擊；二是疫情蔓延對全球和中國供應鏈順暢運轉的持續衝擊；三是股市仍有可能面臨第三波衝擊；四是房地產銷售和價格下跌引發的連鎖衝擊；五是經貿摩擦再次升級乃至加劇的衝擊；六是疫情出現反復或反彈的衝擊。

記者 陳子凌