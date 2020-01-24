駿隆集團發布最新強積金數據，截至3月底，駿隆強積金綜合指數下跌7.3%，每人平均蝕15,555元，月內三大主要成份指數全線下跌，當中股票基金指數跌幅最大，下跌10.3%；混合資產基金指數跌8.8%；固定收益基金指數跌0.6%。

由年初至4月14日，駿隆強積金綜合指數下跌11.6%，人均蝕25,983元，股票基金指數跌幅達16.7%，混合資產基金指數跌13.7%，而固定收益基金指數微升0.1%，表現持平。期內股票基金方面，其他及大中華股票均跌13.6%表現最佳；債券基金方面，受惠於美聯儲減息及掛鉤美元，港元債券升3.7%表現最好。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，上月各地股市受疫情影響跌幅擴大，令強積金表現受挫，未來將視乎疫情走勢及央行措施，料隨着疫情緩和及各政府推出逆周期措施，市况已有好轉。他指出，4月其三大指數均反彈錄得正回報，若疫情沒有出現第二波爆發，股市將迅速回彈，預計整月強積金會有3%至4%的正回報，並將看好5月表現。

他又指，中港市場經歷調整後，擁有相對較強防守性，預計未來有機會反彈至今年初的28000點水平，建議高風險投資者長線可考慮分段吸納；低風險投資者短期則可考慮防守性較高類別資產，如債券基金。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，2月混合資產指數回報跌3.5％，低於股票指數回報的2.3％，主要是由於混合資產基金持有較多美股及歐股。他指出，估計顯示由於2月歐美股市表現不佳，3月有31億元作出基金轉換，為歷史偏高水平，資金從混合資產基金流入股票基金，主要是港股基金。

記者：溫藹紅

其他報道

【銷情下滑】佐丹奴首季銷售額按年跌35%

【中國數據】8成中小企復工 內需仍疫弱

【有片：選股王】申洲出現「疫症價」 可逢低吸納

【航空困境】國泰關美國機組人員基地 裁近300人

【港股午市】恒指半日升554點 金沙「失息」通告前升7.7%

【加入失息】疫情影響 金沙中國：不建議派末期息

【拆息回升】1個月期HIBOR止跌回升 港元續偏強

【A股午市】三大指數做好 深市創業板漲逾1%

【中國數據】失業率收窄至5.9% 疫情推動互聯網經濟

【中國數據】3月規模以上工業增加值跌幅收窄至1.1%

【中國數據】首季固定資產投資按年跌16.1%

【富國出手】五國向IMF助貧困國家提供逾912億資金

【中國經濟】毛盛勇：中國經濟長期向好趨勢不變

【中國數據】內地3月社會消費零售額跌15.8%

【股份異動】美東汽車曾挫14% 大股東折讓近一成配股

【中國數據】首次出現負增長 第一季GDP跌6.8% 遜預期