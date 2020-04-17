恒指升554點，收報24560點，成交金額807億元。美股繼續在科技股帶領下抽升，特朗普為重開經濟定出條件，並交由各州州長決定和執行，加上瑞德西韋初步證實有效，美股期貨大升3%，全球股市齊升。中國首季經濟收縮6.8%，差於市場預期，但未有影響股市。

美國及德國都開始為重啟經濟作好準備，復蘇概念股今早表現理想。昨日提及的安踏（2020）升3%，濠賭股、航空股、汽車股、零售消費股都有不錯表現。騰訊（0700）、阿里（9988）隨美國科技股高開，但騰訊在前高位420元受阻後回落，阿里則於210元關口爭持。連日強勢的互聯網醫療、SaaS等今早整固，出現版塊輪動的情況。

雖然受到疫情影響，NIKE首季在中國的實體店銷售受到影響，但集團成功透過電商銷售彌補，3月份業績後股價偏強，連帶申洲（2313）也反彈。當時申洲股價處於83元左右，即使其後全球都爆發疫情，但申洲仍然再上，今早已回升至95元水平。申洲是全球最佳的體育用品、紡織品製造商，市場一直給予極高的估值，沒有疫情的話，不大可能出現近期的低價。筆者相信很快可重回此前的區間100元至110元水平，後市可逢低吸納。

張兆聰

明報首席評論員