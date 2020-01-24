美國「重啟經濟」刺激美期、亞股上升，帶動恒指高開451點，雖然其後內地公布史上首次GDP倒退，不過恒指未有收窄升幅，反而因統計局指第二季比首季好，大市曾升幅擴大至660點。

恒指半日升554點或2.31%，報24560點，成交金額807億元；國指升201點或2.08%，報9873點。

今早開市50隻藍籌全線上升，半日則減少1隻，唯一下跌的是旺旺（0151），跌2.26%，收報5.63元，拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

中午公布不派息，不似預期，公布失息通告之前，金沙中國（1928）半日升7.73%，收報32.75元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升5.04%，收報72.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻122點。

其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報14.24元，升6.91%；美高梅中國（2282）收報9.64元，升7.59%；澳博控股（0880）收報7.94元，升4.34%；永利澳門（1128）收報14.04元，升9.69%；銀河娛樂（0027）收報51.45元，升5.54%。

獲股東增持的長實集團（1113）升1.38%，收報47.8元；長和（0001）升1.85%，收報57.95元。

神州租車（0699）公佈，私募基金華平投資以11.3億元購陸正耀持股 成神州租車大股東。早段曾升最多38%至2.82元，高見2.82元，半日收報2.45元，升20.6%。

中國燃氣（0384）股東南韓SK集團旗下的SK E&S 減持離場，中燃曾挫最多8.2%，低見22.3元，半日收報2.85元，跌5.9%。

美東汽車（1268）公布，控股股東配售現有股份5168.8萬股，相當於已發行股本約4.45%，配售價12.82元，較上日收市價14.24元折讓約9.97%。美東曾挫14.1%，低見12.22元，半日報12.86元，跌9.6%。

六福珠寶（0590）公布，截至今年3月底止第四季香港及澳門同店銷售大跌60%。半日報17.14元，升12.9%。