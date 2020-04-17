金沙中國（1928）公布，議決不建議派付2019年末期股息。

金沙中國指，1月起到訪澳門的人次大幅減少，乃由於COVID-19冠狀病毒全球大流行對旅遊及社交活動產生的強烈遏制效應、中國政府暫停批出准許中國內地居民前往澳門的簽證及團體旅遊計劃、澳門、香港及中國內地若干城市及地區的隔離檢疫措施、旅遊及入境限制及條件、暫停澳門及區域內的渡輪服務及其他交通方式，以及最近根據個人的居住地及近期旅遊史而禁止其入境或對其加強隔離檢疫要求。

金沙中國稱，公司資本雄厚、資金及流動資金狀況良好，並繼續致力於執行其於澳門的持續資本開支計劃，將持續審視局勢及監察市況。

金沙中國於2009年來港上市，公司2011年末期業績首次宣布派年內中期股息，並於2012年4月宣布派2011年末期息。公司自2011年起，每年均派中期及末期股息，更在2014年度派特別股息。

金沙中國2019年全年多賺8.43%至20.33億美元，宣布全年派息1.99元，當中中期股息0.99元，已於上月派發。在末期業績中，稱持續產生強勁的現金流量，讓其可於年度派付股息。

金沙中國半日收報32.75元，升7.73%。

其他報道

【中國數據】失業率收窄至5.9% 疫情推動互聯網經濟

【中國數據】3月規模以上工業增加值跌幅收窄至1.1%

【中國數據】首季固定資產投資按年跌16.1%

【富國出手】五國向IMF助貧困國家提供逾912億資金

【中國經濟】毛盛勇：中國經濟長期向好趨勢不變

【中國數據】內地3月社會消費零售額跌15.8%