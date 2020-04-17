國家統計局透露，3月份全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月份降低0.3個百分點，儘管疫情衝擊嚴重，但全國沒有發生大規模裁員的情況，就業形勢總體平穩。

但統計局也指，就業壓力仍然較大，特別是下一階段隨著經濟下行壓力增加，企業訂單有所減少，需求還不是太強勁，這種情況下就業的壓力還是不少。當中以農民工及大學生的就業壓力會比較大。針對這種情況，今年政府一直推出就業優先的政策，並不斷加大落實力度，總的來看，3月份就業形勢是在明顯回升與改善，4月份應該會延續這種走勢。

統計局又指，以新產業、新產品和新商業模式為代表的產業於疫情中逆勢增長。3月份，高技術產業增加值增長8.9%，比首兩個月大幅回升20多個百分點；3D打印設備、單晶硅、多晶硅和智能手錶等繼續保持較快增長。此外，與互聯網相關的經濟表現比較活躍，電子商務、在線學習、遠程問診等有比較快發展。

其中，網上零售額3月份增長5.9%，佔社會消費品零售總額比重為23.6%，比上年同期提高了5.4個百分點。首季信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長13.2%，拉動GDP增長0.6個百分點。

記者：陳子凌

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