國統局公布，3月份社會消費品零售總額2.65萬億元(人民幣．下同)，按年下降15.8%，預期為下降10%，降幅較1至2月收窄4.7個百分點，若扣除價格因素實際下降18.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額2.38萬億元，下降15.6%。

首3個月社會消費品零售總額7.86億元，按年下降19%。其中，除汽車以外的消費品零售額7.23萬億元，下降17.7%。

按經營單位所在地分，3月份城鎮消費品零售額2.3萬億元，按年下降15.9%，降幅較1至2月份收窄4.8個百分點；鄉村消費品零售額3476億元，下降15.1%，降幅較1至2月份收窄3.9個百分點。

首3個月，城鎮消費品零售額6.79萬億元，按年下降19.1%；鄉村消費品零售額1.07萬億元，下降17.7%。

首季度全國居民人均可支配收入8561元，較上年同期名義增長0.8%，扣除價格因素，實際下降3.9%。全國居民人均消費支出5082元，按年名義下降8.2%。

首季度，全國工業產能利用率為67.3%，較上年同期下降8.6個百分點。

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