國統局公布，中國第一季度GDP按年下降6.8%，跌幅多過預期的下降6%，為1992年有紀錄以來首次出現負增長。前一季度GDP按年增長6%。

另外，3月份工業增加值按年下降1.1%，市場預期為下降6.2%；3月份社會消費品零售總額按年下降15.8%，預期為下降10%；1至3月不含農戶固定資產投資按年下降16.1%，預期為下降15%。前月累計按年下降24.5%。

1至3月房地產投資按年下降7.7%；1至2月累計按年下降16.3%；3月末調查失業率為5.9%；2月為6.2%。

一季度，全國居民人均可支配收入8561元(人民幣．下同)，按年名義增長0.8%，扣除價格因素實際下降3.9%。

國統局稱，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

國統局指，3月份主要經濟指標降幅明顯收窄，下一步，將加大力度落實復工復產復市復業政策，著力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復。

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