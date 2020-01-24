美國公布重啟經濟計劃，推高美期、亞股，港股今早高開451點或1.89%，報24457點，成交金額170億元；國指今早高開173點或1.8%，報9845點。

藍籌股全線向上，金沙中國（1928）升6.25%，報32.3元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.25%，報39.8元，是升幅最少的藍籌。友邦（1299）升3.1%，報71.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；新世界發展（0017）升0.45%，報8.89元，是貢獻恒指升幅最少的藍籌，貢獻0.7點。

長實（1113）回應傳媒查詢時指，李嘉誠（環球）基金會全資擁有的一間公司，於4月8日以平均價每股45.7826元購入長實共50.5萬股，作價2312.02萬元；及於4月14日以平均價每股57.7456元購入長和（0001）共57.7萬股，3331.92萬元。長實集團升1.17%，報47.7元；長和升1.58%，報57.8元。

神州租車（0699）公佈，私募基金華平投資以11.3億元購陸正耀持股 成神州租車大股東。開市報2.42元，升19.2%。

中國燃氣（0384）遭股東南韓SK集團旗下的SK E&S 大手配售舊股，以每股介乎21.15元至22元配售5.35億股，配股價較昨日收市24.3元折讓至少9.47%至12.96%，套現近15億美元（約117億港元）。出售完成後，SK集團將不再持有中燃股份。中燃開市報22.3元，跌8.2%。

美東汽車（1268）公布，控股股東配售現有股份5168.8萬股，相當於已發行股本約4.45%，配售價12.82元，較上日收市價14.24元折讓約9.97%。開市報12.82元，跌9.9%。

六福珠寶（0590）公布，截至今年3月底止第四季香港及澳門同店銷售大跌60%。開市報15.48元，升1.9%。

廣深鐵路（0525）發盈利警告，預期截至3月底止，首季錄得歸屬於公司股東的淨虧損4.5億元(人民幣．下同)至5.5億元，去年同期淨利潤3.9億元。開市報1.61元，無升跌。

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