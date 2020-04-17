美股反覆向上，在總統特朗普公布重啟經濟措施後，美股期貨、亞洲股市齊齊向上。隔晚港股ADR跌80點或0.34%，報23925點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.2%，折合報411.67元；匯控（0005）跌1.36%，折合報39.16元；建行（0939）跌1.14%，折合報6.03元。

今日焦點股份可留意：

長實（1113）回應傳媒查詢時指，李嘉誠（環球）基金會全資擁有的一間公司，於4月8日以平均價每股45.7826元購入長實共50.5萬股，作價2312.02萬元；及於4月14日以平均價每股57.7456元購入長和（0001）共57.7萬股，3331.92萬元。

神州租車（0699）公佈，私募基金華平投資以11.3億元購陸正耀持股，成神州租車大股東。

中國燃氣（0384）遭股東南韓SK集團旗下的SK E&S 大手配售舊股，以每股介乎21.15元至22元配售5.35億股，配股價較昨日收市24.3元折讓至少9.47%至12.96%，套現近15億美元（約117億港元）。出售完成後，SK集團將不再持有中燃股份。

美東汽車（1268）公布，控股股東配售現有股份5168.8萬股，相當於已發行股本約4.45%，配售價12.82元，較上日收市價14.24元折讓約9.97%。

六福珠寶（0590）公布，截至今年3月底止第四季香港及澳門同店銷售大跌60%。

廣深鐵路（0525）發盈利警告，預期截至3月底止，首季錄得歸屬於公司股東的淨虧損4.5億元(人民幣．下同)至5.5億元，去年同期淨利潤3.9億元。

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