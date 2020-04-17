美國總統特朗普於美股收市後公布名為「重新開放美國」的重啟指導意見，將逐步解除經濟活動限制，各州州長及雇主可酌情於四周內撤回大部分保持社交距離的疫情防控措施。

根據建議，若病例數呈現兩周下降趨勢，就可以開始分三個階段讓工作和社交恢復到接近正常的狀態。若再呈現兩周下滑，可從一個階段進入下一階段，若病例數反彈，則意味要重新實施部分或全部限制措施。

意見之下，學校、日間托兒所和酒吧不應在第二階段之前重新開放，而餐廳、電影院和運動場館可以在實施「嚴格的保持社交距離措施」的情況下在第一階段開放。

意見同時呼籲各州建立「安全、有效的排查和檢測場所」，確保針對病毒進行「哨點監測」，「迅速而獨立地」供應防護設備、醫療設備和醫院接診能力。而對雇主，指導意見亦建議制定並實施保持社交距離的方案，在工作場所測試員工體溫，檢測病毒，加強衛生條件和做好消毒工作。該準則還建議雇主要求「有癥狀的」員工獲得醫生許可後方可復工。

消息刺激美股三大指數期貨向上，道期升3.3%，標指期貨升2.8%，納期升1.8%。亞洲股市向上，日股升1.9%、韓股升2.5%、澳股升1.9%。

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