美股道指反覆上落，高開39點後，最多曾跌292點，其後又曾倒升最多93點，收市升33點。市場表現反覆，早段受首次申領失業數據仍有超過500萬人、新屋開工創出1984年以來最大降幅，以及聯儲局官員悲觀經濟預期等拖累，其後美國總統特朗普表示會發布分階段解封指引，推動指數由跌轉升。道期現升逾3%。

道瓊斯工業平均指數收漲33點，升幅0.15%，報23537點。標普500指數收漲16點，升幅0.59%，報2799點。納斯達克綜合指數收漲139點，或1.66%，報8532點。

聯合健康保險升5.95%，報298.43美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻114點，而波音跌8.04%，報134.24元，拖低道指80點。

科技股方面，蘋果收市報286.69元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報1257.43元，升0.01%，亞馬遜收市報2408.19元，升4.35%，Facebook收市報176.25元，跌0.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.58%，報324點。德國DAX指數收漲0.22%，報10301點；法國CAC 40指數跌0.09%，報4350點；英國富時100指數收漲0.55%，報5628點。