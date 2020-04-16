六福珠寶（0590）公布，截至今年3月底止第四季香港及澳門同店銷售大跌60%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別跌53%及跌67%。期內澳門絕大部份店舖在2、3月份皆停業，而香港店舖雖然全數開業，惟人流稀疏，港澳地區在第四季的零售金額因而按年跌幅超過60%。

公司指出，期內港澳珠寶首飾產品銷售量雖大幅下滑，但因當中包含銷售比重達35%的18K金及定價黃金產品，因此，平均件價因金價期內上升20%而有相若升幅。

中國經濟活動備受疫情影響，六福內地大部份店舖在2月份停業，縱然3月份大部份店舖陸續恢復營業，人流亦大不如前，內地「六福」自營店於第四季同店銷售跌41%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌42%及跌39%，珠寶首飾產品銷售量大幅下滑，平均件價則跌幅輕微。另外，內地「六福」店舖數目比例達94%的品牌店，於季內的同店銷售錄得32%跌幅，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別下跌34%及29%。六福全中國包括所有品牌店及自營店的零售金額在第四季按年跌幅約為50%。

期內六福在香港及澳門分別淨減少2間及1間店舖，令店舖總數分別下降至49間及11間；在內地市場除淨增設19間「六福」店舖外，亦淨增設7間「Goldstyle」店舖。截至上月底，六福於內地市場有 1988 間「六福」店舖、52間「Goldstyle」店舖、3間「Dear Q」 店舖及3間「金至尊」店舖。

六福表示，已採取自然流失及無薪休假等措施以節省員工成本，同時積極與業主磋商下調租金，集團於上月底的存貨已降至目標水平，因此淨現金得以維持於較高水平。