美國多個州的停工、停產措施，令職位繼續減少。過去4周的首次申領失業救濟人數已超過2200萬人。在截至4月11日當周，524.5萬美國人首次申領失業救濟，略低於分析師預期，並較過去兩周超過660萬的首次申領人數有所回落。

持續申領失業救濟人數的統計，較首次申領失業救濟的數據落後一周。在截至4月4日當周，持續申領人數達到破紀錄的1197.6萬人，低於分析師預期的1326萬。部分經濟師預期，未來數周的申領人數將由之前高位逐步回落。摩根士丹利經濟師科扎克（Jan Kozak）表示，首次申領個案的增幅已過了峰值，但累計數字仍在上升。

部分經濟師則認為，失業情况可能比數據嚴重，部分人的申請可能未及受理。信安環球投資（Principal Global Investors）基金經理Seema Shah稱，金融海嘯後所增加的2000萬職位在4周內全部失去，就業市場難以迅速恢復。

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