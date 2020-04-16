按揭證券公司宣布，中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」將於4月20日（星期一）起接受申請，歡迎所有中小企融資擔保計劃的貸款機構參與。

按證公布，參與計劃的銀行包括中銀香港（2388）、交通銀行、創興銀行（1111）、星展銀行、恒生銀行（0011）、南洋商業銀行、華僑永亨銀行、渣打銀行、東亞銀行（0023），以及匯豐銀行。另外，有多家貸款機構表示有興趣加入。

特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。合資格企業須在2019年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。貸款實際年利率為2.75%，擔保費全免。

每宗申請的最高貸款額為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬港元，以較低者為準。企業亦可選擇首6個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。如立法會財務委員會通過撥款，企業最高貸款額將增至400萬港元，而還息不還本安排則延至首12個月。

匯豐表示，該行已推出一系列措施，包括成立由過百名人員組成的專責後勤團隊處理申請、舉辦網上研討會、視像會議和一對一諮詢，於過去數星期，該團隊已就計劃的正式推出作積極準備。該行早前主動聯繫中小企，至今已有逾千間表示有意提交申請，該行亦會協助準備所需文件。

渣打表示，合資格客戶可於推出計劃12個月內提交申請，以網上登記，更可享優先處理申請。過去兩個月該行收到過千個查詢，當中超過一半查詢百分百擔保特惠貸款。該行客戶可即時網上登記，會於2個工作天內有專人聯絡跟進，優先處理申請。

中銀表示，該行早前已主動聯繫現有客戶，以及向超過100個商會、社團和行業協會介紹計劃。下周一起有意申請的企業可透過該行網站、電話專線或任何一家分行申請，現有客戶亦可直接聯絡客戶經理辦理。

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