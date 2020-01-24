新冠肺炎疫情影響全球企業運作，特許公認會計師公會（ACCA）今日舉行網絡座談會，指最新調查顯示，逾八成公司預測今年盈利將下跌，最壞情況下，有四成受訪企業認為全年盈利可跌五成以上，而中小企業較大企業情緒更為悲觀。ACCA指出，受訪企業無論行業、無論大小，面對的最大問題均是員工生產力下降。此外，疫情亦迫使高達76%受訪企業修改了對今年財政表現的預測。

特許公認會計師公會專業意見投資組合主管（Portfolio Lead - Professional Insights）Jamie Lyon指出，僱員生產力下降是疫情帶來最廣泛的問題，逾4000家受訪企業均認為現時面對這一挑戰。調查同時顯示，將在未來6個月及12個月對企業持續運營造成影響的兩大因素，為現金流問題及訂單下跌，各有約1000家企業認同。他表示，對於中小企業而言，無論從需求還是供應鏈，均受到強烈震蕩。

收入及盈利預測方面，ACCA則就「最壞情況」及「最可能的情況」分別作出訪問。Jamie Lyon表示，最可能情況下，逾15%公司認為今年盈利跌幅超過五成，逾60%公司認為今年盈利跌幅超一成，認為全年可錄得一成增長的公司僅有5%。而在最壞情況下，更有高達四成受訪公司認為今年盈利跌幅將超過五成。

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