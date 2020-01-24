新冠肺炎疫情衝擊本港零售業，實力雄厚的連卡佛母企亦要求員工減薪。財經專欄作家《中環十一少》貼出The Lane Crawford Joyce Group（LCJG）主席及行政總裁吳宗恩內部電郵，內容提及將要求香港員工接受8％至18％的基本工資減免，高級管理人員將減薪20％盃50％，以銷售佣金為基礎員工及每月收入低於1.8萬元的員工將不受影響，而受影響的個別員工工資不會下降低於每月1.8萬。公司指，臨時減薪措施將從2020年5月1日開始生效，至2021年3月31日。

吳宗恩又稱，受影響的員工將獲予每月兩天的特殊有薪假期（需於該月內休假）。此外，所有地區的員工都不會根據2019/20年度的業績而獲得加薪或奖金。吳宗恩在電郵中表示，新冠肺炎以及之前香港數月來的社會動盪，令公司業務受到從未遇到的干擾。公司過去10個月在業務動盪亦未採取任何嚴厲措施，2020年首季是有記錄以來最差的季度，形容境況比SARS、2008年金融危機及佔中運動加在一起還要艱難得多，公司現在必須採取關鍵行動，以確保業務，同時盡最大可能保障就業。

其他報道

【大印銀紙】橋水達利奧︰持有債券很瘋狂

【誠哥增持】李嘉誠、李澤鉅增持長和、長實

【發展瓶頸】中金：國企海底光纜份額較低 或阻礙其出海發展

【調查】零售協會：除了減租現時無措施可令業界「起死回生」

【派息風波】瑞典銀行業反對監管機構限制派息

【會員門診】3香港伙Bowtie推會員門診服務 月費低至49元

【經濟寒冬】華僑永亨：最壞情况仍未到來 中短期破產個案或將增加