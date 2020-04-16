​隔了半個月才說匯控（0005）叫停派息，好像有點遲，但坊間的討論似乎只集中在削息是否合理上，而鮮有從坐盤角度來看這件事。回想匯控當年在金融海嘯作世紀供股時，派息也沒有暫停，想不到11年後卻不敵疫症，被監管機構叫停多年傳統。然而，停息雖令市場意外，卻並非毫無端倪。

​早在愚人節停息前的一星期，歐洲央行已公開呼籲歐元區內銀行暫停派息，保留實力以應對疫情令企業資金鏈斷裂的可能；不過市場似乎被「歐洲央行」四個字所麻醉，未有聯想到負責監管匯控、渣打（2888）的「英倫銀行」，也有叫停派息的機會，匯控走勢亦未見異樣。然而就在愚人節前兩天，衍生產品市場似乎出現了「先知」：匯控期權的引伸波幅悄悄上升了。

​先在這裡解釋簡單期權概念，引伸波幅是市場對股份波動性預測，匯控引伸升，正路推測是市場覺得匯控股價波幅將會增加；但說不定當時的「升窩」，是由於期權商預期匯控會減派息所致。何出此言？期權買的是未來股價表現，若果原先計價包含派息，而突然變成估計減息、甚至不派息，由於將來不用除息，即是將來升少些也有機會「到價」，於是認購期權的價格會升，並通過引伸上升反映出來。不明白不要緊，簡單來說，就是期權Market Maker在匯控宣布停息前，已保守地削減了對派息的預期，只是當時就算是專業投資者，也只預期會減息，而未推算到會停息，甚至狠到取消已宣布的派息。

匯控宣布停息的那個早上，晴天霹靂，投行不同業務都肯定會涉獵到與匯控相關的結構性產品，而為這些產品計價時，都肯定會計及股息因素，對比哭訴「等滙豐派息救命」的散戶，投行此役肯定更傷。別忘記匯控是比重最大的恒指成分股之一，達到Ceiling的10%，匯控一年派息5毫1美金，折合近4港元，以停息前44元的股價計，等同股價的9%。就算不計已除息的0.21美元，3毫美金派息也等同股價半成。一隻恒指比重達10%的股份突然少了半成，究竟帶來多大點數影響？計落50元1點的期指，又是一筆「無妄之災」的虧損。

​不過，輸了就是輸了，畢竟投資總有風險，而且相關虧損已在P&L「計晒數」，再鞭屍也無謂。若計劃儲夠5%股權、並要求召開特別股東大會的匯豐股東聯盟，最終能夠追回派息，對投行當然未必是壞事，但卻渺茫得很，畢竟匯控是按英國政府要求停派息，是絕對合法，持有不少匯控股權的投行、基金們，肯定不會陪他們癲，唯一有機會說服的只有平保（2318），但比起興訟，平保或許更有興趣在匯控股價低殘時吸納更多股權。沒有甚麼人比善於為股東維權的David Webb說得更好：入稟勝算甚微、只是浪費金錢罷了。

​聽過有部分自詡理性的匯控股東，在被別人批評輸打贏要時，會說他們絕對明白管理層有權停派息，但去年第四季股息已經除了淨，而除息不派息是欺詐，他們只想追回那2毫1美金的已除淨股息。觀感上，除息不派息確實不好看，但情理上，股東們也確實沒有甚麼可追討的餘地，因為在Efficient Market的假設上，已除息的金額會自動回饋至股價上。

​「邊有呀？匯豐話唔派息之後跌到落38蚊，邊有畀返2毫1我哋？」不知道股東們，為何總覺得股份派息或派紅股是利好因素，其實一隻股份除息，股東們手持的東西沒有改變，唯一好處是提早套現。股東們覺得派股息好像賺了，只是由於及後股價升了，補回股息=差額，股東從來賺的都是股價升幅，而非股息。同樣道理，若匯豐派息，股東手持的是少了現金的匯控股份及現金股息；而叫停派息，股東手持的是保留現金的匯控股份，整體價值依然無變。若相信股市是最Efficient的Market，當匯豐宣布取消派息，市場已自動將已除息的部分反映至股價上，只是取消派息決定令市場太失望，股價急跌時，連回補的股息金額也大幅「跌凸」了。

​買股票從來也必須承擔管理層的決定，股價反映管理層的能力，否則某地產商的股價也不會長期出現「管理層折讓」。世界沒有必然會派息的公司，手持匯控股票的股東只能認命，不過從技術層面看，有一群人確實有權向匯控追討派息，但「計完數」後，卻肯定不會去追----他們是除息時持有滙控、但已在4月1日前沽貨的投資者。

​為甚麼呢？如果匯控已除息部分，在4月1日已回補至股價上，在4月1日前已沽貨的投資者，理論上「享受」不到派息回補至股價的過程，確實有資格追討派息；然而若果他們要追，也必須承擔沽貨後至宣布停息前的股價升跌。太遠的、在除息後已於50元以上沽貨的不說，即使是在3月31日於44元沽貨，現時股價仍低於該水平，這群前股東正慶幸自己及時套了現，不用經歷那段因停息而帶來、介乎4元至10多元的股價跌幅，豈仍會有心思去追息？

​忽發奇想，要基於甚麼條件下，平保才會站出來去向匯控追討派息，最低限度也去表達不滿？既然平保以增加滙控股權為最終目的，若它去逼匯控派息，而匯控又未必夠錢去維持高資本充足率，只能再供股吸水，而大批股東上過匯控的當後決定不供股，平保便能以包銷商身份大幅度增持；不過此路既需要成本、又需要時間，遠不及趁匯控低殘時直接在市場掃貨方便，平保實在沒有去做的誘因。既然此路不通，其他路可通的機會更微，可以死心。

​換個角度看，匯控管理層也未必想叫停派息，否則也不需連番致歉。難道董事會不知道匯控股票的最大賣點，就是穩定派息？高層們或多或少總有持股，停息消息一出，股價急跌，他們的資產也一樣會減值，是兩敗俱傷的局面。在監管機構的強力介入下，上受壓於政府，下受股東指罵，自己還得承受減薪減花紅資產價格跌的三不利因素，或許他們才是最可憐的一方。

羅仕揚

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