全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，由於美聯儲為挽救經濟而印發大量貨幣，坦言投資者持有政府債券是「很瘋狂」的行為，並預料現况下黃金價格將上漲。

他於周三的彭博投資網絡研討會上表示，美聯儲冀通過大量貨幣政策包括印鈔，以補償由於疫情導致的經濟收入和支出的下降，但此舉將大幅減低貨幣價值，以致債券不能賺取利息，還有可能出現負利率，但相信黃金、部分財務穩健的公司股票，及企業債券等資產將上漲。

他又預計，新冠肺炎疫症大流行結束後，財富將會出現巨大的變化，估計疫情將使全球及美國企業損失20萬億（約155萬億港元）及5萬億美元（約38.8萬億港元）。他表示，其不想投資在資產負債表不佳，甚至出現內亂，或者可能會更改其稅收規則，以彌補在疫情下損失的金錢之國家或公司。

記者：溫藹紅

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