長實（1113）回應傳媒查詢時指，李嘉誠（環球）基金會全資擁有的一間公司，於4月8日以平均價每股45.7826元購入長實共50.5萬股，作價2312.02萬元；及於4月14日以平均價每股57.7456元購入長和（0001）共57.7萬股，3331.92萬元。

完成增持後，集團資深顧問李嘉誠在長實的持股量，由原先的34.48%，提高至34.5%；在長和的持股量，則由30.14%，提高至30.15%。集團主席李澤鉅在長實的持股則由原先的34.55%，提高至34.57%；在長和的持股量則由30.2%提高至30.22%。

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