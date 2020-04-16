中金發表報告指，中國企業擁有的海底光纜份額較低，或會成為中國科技企業出海的一個瓶頸。不過，報告提到，今年海底光纜建設將迎來重要的發展窗口期，全球40%的海纜是2000年之前建設，該批海纜逐漸進入生命周期尾期，認為未來中國科技企業出海及新基建的大背景下，海纜建設有望在迎來建設高潮，利好內地領先佈局廠商。

中金引述信通院《中國國際光纜互聯互通白皮書（2018）》指，中國人均海纜帶寬資源大幅低於中國互聯網企業在全球所處的地位，過去幾年，隨着騰訊（0700）、阿里（9988 ）、華為、字節跳動等互聯網、雲計算企業海外用戶不斷提升，中國與一帶一路沿線沿線國家之間數據流量出現大幅上升趨勢，未來海底光纜資源可能成為製約這些企業海外發展的瓶頸之一。

中金認為，未來幾年隨着互聯網帶寬需求將持續增長，全球海纜將進入一個新舊更替的時期，這將引發又一個國際海纜建設高峰。隨着海底光纜建設加速，將有利於國內領先廠商。

記者：李哲毅

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