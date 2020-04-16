香港零售管理協會於3月31日至4月9日期間，就新型冠狀病毒疫情對零售業影響，訪問152間會員公司，涉及3345間店舖及59073名員工，四成為連鎖店；六成為中小企，當中有96%受訪公司指疫情期間生意有虧損，有66%更認為達到嚴重虧損。今次調查未有包括第二輪抗疫措施，協會主席謝邱安儀指出，初步訪問了部分會員，整體回應正面，歡迎相關措施可直接幫助員工，不過大部分零售從業員以佣金收入為主，今年1至3月不能反映原先的薪金水平，未能在此方面照顧其收入。

調查發現，有54%公司認為，獲得業主適切的減租是最能夠幫助公司渡過難關的措施，16.5%公司認為是獲得政府防疫抗疫基金每店舖8萬元的資助；7%公司認為是政府寬減2019/20課稅年度利得稅。謝邱安儀指出，撇除第二輪抗疫措施，除了減租之外，現有無一個措施可令零售商起死回生，但有一定幫助「攞得幾多得幾多」。現時政府公布第二輪措施後，相信可減輕零售業失業率上升速度。

根據調查結果，全港零售業在2至5月共有10400名員工失業，以公司無能力經營比例推算，5至8月期間將有6600間店舖結業，9至12月就有8600間店鋪結業，合計有1.52萬間店舖會在年底前結業。

她指出，零售業人手及店鋪息息相關，難以完全調配人手，現時店舖「幾個月都唔知捱唔捱得住」、難與業主續租，對零售商而言未來6個月不能減舖，人手又需維持3月的數目，但措施未有幫助租金，令業界無所適從。她強調，現時最大的支出來自租金，希望業主可適切幫助行業減租，否則只是「單腳行唔到」 ，甚至浪費政府給予業界的舒緩措施。

調查指出，有七成受訪公司有獲業主減租，但同時有逾八成公司認為減租不足夠，商場店舖普遍獲減租二至五成，為期1至3個月；街舖則普遍獲減租一至三成，為期2至5個月。協會呼籲業主採用兩個方案收租，包括跟隨政府減租幅度，至少寬減75%租金及維持6個月，或是免除底租，按營業額抽成並至少維持6個月。

謝邱安儀表示，零售商已「出盡力」與業主傾談租金，但普遍只獲減1至2成租金，今次調查未有收到業主已採用抽成的方式收租，亦沒有會員反映5至6月的減租措施，代表現時減租只到3至4月。至於近月有品牌發起罷市爭取減租，她表示不評論個別公司的取向，希望零售商可考慮市民情況及福祉，處理相關事宜。

記者：蕭嘉聰

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