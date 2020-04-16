瑞典銀行監管機構上月要求該國銀行取消派息以支援企業和家庭對抗新冠肺炎疫情，不過瑞典銀行家協會（Swedish Banker' Association）行政總裁Hans Lindberg接受彭博訪問時，拒絕政府削減股息的呼籲，指瑞典的金融業擁有足夠現金，關於是否暫停分紅的任何決定，都應由董事會決定。

Hans Lindberg指出，銀行不應為今次的經濟危機負責，是次並非銀行系統或金融業的危機，而是疫症大流行破壞需求和供應，在整個經濟中產生連鎖反應。

瑞典早前已經放寬一項關鍵資本要求，以釋放約900億美元的貸款空間，瑞典央行則提供了數以百億美元計的緊急流動資金。不過Hans Lindberg表示銀行流動性沒有問題，以上並非銀行所需。

Hans Lindberg認為，銀行沒有得到政府的任何支持，股息是董事會和股東的問題。銀行股息亦會如其他企業受到經濟下滑的影響，股息將根據實際情況分配。該國銀行業在過去個半月已能夠滿足信貸需求的突然激增，政府其實應該通過承擔大部分被逼放無薪假工人，以及僱主的相關費用，或要求業主削減租金，以提供更多直接支持。「公司正在流血，它們無法靠貸款生存。」

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