和記香港（0215）旗下3香港今日宣布，伙拍虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）推出會員門診服務，最低月費為49元，不論是否3香港的客戶都可以參與。「前財爺」曾俊華身為資深顧問亦有出席傳媒簡佈會，他認為，會員門診計劃在疫情下推出正合時宜，同時呼籲港人要先自救才繼而能幫助他人，直言「自己香港自己保護」。

最新推出的推出「3Care BowtieGo」會員門診服務計劃無年齡限制，會員可以會員價，無限次享用計劃下網絡內超過500個中西醫的門診服務，於5月底前成功啓用更可以會員價使用專科醫生門診服務。計劃月費最低49元，惟適用於3香港客戶，並須簽訂2年合約，如客戶選擇不簽合約，則需要繳交79元；非3香港客戶最低的合約年期為1年，年費為948元。

有意申請「3Care BowtieGo」會員門診服務計劃的客戶，可透過My3及3Mall應用程式、3香港網站、3客戶熱線1032或3門市申請。另外，3香港為慶祝5G服務推出，特別加推會員門診服務計劃買一年送一年優惠，現時客戶只要上台選用3香港的5G SIM月費計劃，並於同日選購指定5G手機，即可享用計劃。

和記電訊香港行政總裁古星輝表示，5G網絡基建提供更低時延，以及更廣的網絡接入技術，因此可以為大眾提供更多元化的服務，在金融科技、旅遊及網購等方面創造更多可能。

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