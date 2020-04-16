新冠肺炎疫情已蔓延持續數月，全球經濟大受衝擊。華僑永亨銀行經濟師李若凡今發表報告，並以「最壞的情况仍未到來」為題，指雖然政府現已推出一系列的刺激措施，以支持受影響的中小企業，但她認為，這些措施可能不足以扭轉本港經濟下滑的局面，尤其是在疫症大流行將持續更長時間的情况下，若以過去經濟衰退歷史作為參考，預計中短期的破產個案可能會增加。

她表示，本港中小企於去年下半年起，已面對本地社會動盪及中美貿易戰的衝擊，而是次疫情的爆發無疑是雪上加霜，隨着就業機會減少及企業減薪壓力，再加上近期股市暴跌及社會隔離措施，均對財富效應造成負面影響，料將嚴重影響私人消費，加上外部需求疲弱，預計今年本港將出現更深的經濟萎縮，按年收縮2.1％。

她分析指，假設更多中小企業陷入困境，則迫切需要現金流的小企業主，可能會以很低的折扣價變賣其住宅物業套現，同時對於裁員及減薪的擔憂亦會降低住屋需求。她續指，若樓價持續下降，則負資產住宅抵押貸款（RML）的數量和總價值可能會增加，並使銀行以低於其估計價值的價格出售被抵押財產。該行預計今年房地產價格指數將按年下降15%。

至於疫情對銀行系統的影響，她認為，由於現金流短缺或融資難度加大，非金融公司的償債能力可能已經減弱，而本地利率上升，及家庭收入或工作機會減少，亦將減低家庭的償債能力。

其他報道

【港股收市】恒指跌幅收窄至138點 守住24000點及10天線

【並不明朗】穆迪指四內房正面臨再融資風險

【掙扎求存】美聯儲官員：美企5月將面臨生存危機 促政府盡快救濟

【不甚可靠】交銀洪灝︰建基於疫情預測的經濟預測都不可靠

【A股收市】滬深兩市午後回升 創板指重上2000點

【誠哥有份】Airwallex完成12.4億D輪融資 獲騰訊、紅杉加碼投資

【新冠肺炎】花旗推個人支援貸款上限3萬元 還款期最長2年