【無5G功能】市場料蘋果iPhone SE或不以中國為主要市場
文章日期：2020年4月16日 16:43
蘋果公司即將推售的新款iPhone SE的財務預計中，或不會以中國為主要推銷售動力市場。分析師指出，iPhone SE缺乏5G功能，而大多數新推的中國智能手機與iPhone SE售價範圍相若。
路透引述內地社交平台微博所進行民意調查指，大約35萬名受訪者中，有60%稱不會購買蘋果公司歷來推出的最便宜新機，約20%稱說會購買，其餘的說會考慮購入。有許多受訪者稱，如果價格進一步下跌，他們將對此感興趣。
蘋果在中國市場份額為第三位，隨著內地Android品牌穩步推售高端手機，蘋果在中國市場銷售額在過去幾年持續下滑。
市場競爭愈演愈烈，因內地推出5G網絡，惟蘋果尚未發布具有5G功能的iPhone。市場主要認為，iPhone SE主要吸引那些無意花700美元(約5460美元)購買iPhone 11的蘋果忠實擁護者。
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