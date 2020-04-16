在線醫療股升勢迅猛，平安好醫生（1833）今日盤中高見99.75元，成歷來新高，破百元大關成「紅底股」在望。平醫由3月19日低位59.55元，不到1個月時間累升逾66%。今日收報98.55元，再升4.6%。受股價飈升帶動，平醫市值近期亦破千億，達1051億元。另一同業股份阿里健康（0241）亦在過去1個月累升近四成，今日收報16.84元，升3.8%，現時公司市值高達2178億元。

大行花旗今日發布報告再唱好，提及發改委上周發布一份有關「上雲賦智」《通知》。通知指出，中央將推進內地產業數字化，開展互聯網醫療的醫保結算、藥品網售、家庭醫生等多項改革，並在內地6個地區先行實施，包括廣東、福建、四川等。花旗認為，報告為中央首次在政策通知中明確提及要推廣全國性的在線醫保。

花旗認為，儘管《通知》並非與國家醫保局、衛健委聯名發出，但該行已從中感覺到了中央堅定推廣在線醫保、在線醫療產業的立場。該行續表示，將繼續偏好在線醫療產業股，尤其是平安好醫生及阿里健康，二者均獲得明確的中央政策支持，此外在線醫療可以更簡易地接觸病人及提高就診效率。

花旗給出阿里健康目標價20元，平安好醫生目標價92.8元。花旗認為，全球投資者正對在線醫療產業展現出巨大的興趣，料該行業的曝光度亦將會逐步增加。